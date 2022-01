Jazz Dock Dětem: Pes a drak

"Asi jsem čaroděj, když umím létat... ale jinak vím jen, že mám sedět na stromě a čekat."

"A na co?

"Tóóó... nevím."

Pohádka o pejskovi, kterého všude vyháněli. Nezdálo se totiž, že by – při tom jak vypadal, byl normální. A také že nebyl. Byl totiž kouzelný, což nikdo netušil. Tedy... ani on to netušil. Než to však pejsek zjistil, musel odhalit záhadu létajícího čaroděje, najít krále a zatančit si s drakem. Co taky jiného s takovým drakem dělat, že?