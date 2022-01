Eyal Lovett Trio (IL/DK/DE)

Izraelský pianista a skladatel Eyal Lovett je jedním z nejúspěšnějších jazzových umělců současnosti v Evropě. V roce 2017 převzal od "Jazzy Berlin" cenu "Artist of the Year" a v roce 2018 získal první cenu mezinárodního festivalu "Jazz Wings" ve Varšavě. Jedinečná schopnost vyprávět příběhy je charakteristickým rysem Lovettovy hudby, která vyniká okouzlujícím a mistrovským provedením.

Je to hudba, ve které se snoubí Západ s Východem, klasická hudba s jazzem a s hudbou Středního východu. Lovettovy skladby mají klasickou architekturu, jsou plné půvabných středomořských melodií, komplexních rytmů a jazzové harmonie. Světově proslulý kytarista Gilad Hekselman se v roce 2016 zúčastnil nahrávání Lovettova druhého alba Tales From a Forbidden Land. Třetí album Beyond Good and Evil se v roce 2019 dočkalo vynikajícího mezinárodní přijetí a v únoru 2022 vydá Eyal Lovett Trio své čtvrté album.