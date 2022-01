hackedepicciotto (D), Sítě

Jen pár dní dělí od přesně dvouleté pauzy, po které se do Prahy vracejí umělečtí a životní partneři Alexander Hacke a Danielle de Picciotto. Minule to stihli těsně před prvním velkým lockdownem, aktuálně přijíždějí s novým albem The Silver Threshold, které skvěle referuje o jejich společném vztahu i nejistotě současného pandemického světa. Nahrávka vyšla v polovině listopadu 2021, poprvé na značce Mute.

Roli supportu obstará po delší době ze zimního spánku probuzená dvojice SÍTĚ - tedy Honza Tomáš (Tomáš Palucha, Pustina, Lvmen, The Czech Psychedelic Society Manifesto, Mother, Thema 11...) a Honza Kašpar (Obelisk of Light, Pavilon M2)