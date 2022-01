Vernisáž výstavy Díra ve stázi / Blasts Cries Laughter

Pragovka Gallery a The White Room Vás srdečně zvou na první letošní vernisáž, která proběhne ve čtvrtek 20. 1. 2022 od 18:00.

Modravá skvrna na stěně paluby lodi Červený trpaslík neměla pouze jeden východ, jak uváděli tvůrci seriálu, ale dva. Druhý východ ústil do Pragovky ledna roku 2022, XXII. světové dimenze, do výstavního dějství, které by se za jiných okolností dozajista jmenovalo Zachycení v čase a prostoru. V této postpandemické době se řada umělců pokusila zreflektovat své bytí ve světě jako ukotvené několika způsoby: „Místně, zvukově, historicky a prostřednictvím osobních vztahů, které navazujeme… nebo nenavazujeme. Mysl se ocitá v terénu site-specific instalací a zvukových intervencí tovární haly, v němž hledá své ukotvení prostřednictvím participací, vymezením sonického teritoria budovy, ohlédnutím se za geologickou i politickou minulostí. Jedeme na drakovi a bojíme se pohlédnout dolů. Čas a prostor jsou veličiny, se kterými jsme se ještě nenaučili zacházet.“

Vystavující umělci/ umělkyně: David Helán a Pavel Tichoň, Jan Heres, Ondřej Homola, Martina Chloupa a Kateřina Štenclová, Lenka Janíčková, Susanne Kass a Tomáš Roček, Magdaléna Kašparová, Klaudia Korbelič a Lenka Lukačovičová, Kateřina Kostkanová a Veronika Nemejovská, Dagmar Šubrtová, Petra Švecová, Pavol Truben. Spolupracující platforma Artbiom uvede pod kurátorským vedením Terezy Novákové instalaci Sdílená samota skupiny AUXIG (Petr Hanžl, Polina Khatsenka, Jan Krombholz, Barry Yuk Bun Wan). V rámci kurátorské sekce Blasts Criest Laughter pod vedením Nicolla Lucarelliho vystaví Olga Krykun, Milica Miliajovic, Tamara Spalajkovic.

Hlavní kurátorka: Lucie Nováčková

Hostující kurátoři/ky: Niccoló Lucarelli, Tereza Nováková

Produkce výstavy: Daniela Šiandorová

Pro rok 2022 jsme se rozhodli postupovat jiným způsobem: Program celého výstavního roku bude zastřešen tématem Napojení a bude ukotven tematickými dějstvími Zachycení v čase a prostoru, Digitální a morfická pole, Touha po napojení, přičemž právě otevíráme první z nich s názvem Díra ve stázi.

Výstava s názvem „Díra ve stázi“ pracuje s rozborem místa z pohledu jeho místních, časových, prostorových i sociálních či sociálně ekonomických vztahů. Představí projekty, zohledňující site-specific charakter místa, projekty pracující s institucionální, společenskou a ekologickou kritikou a kooperativní projekty, zahrnující komunitu umělců a usedlíků.

Program jednotlivých dní vernisáže:

Čtvrtek 20.1. 2022

• 18:00 Zahájení výstavy Díra ve stázi / Blast Cries Laughter

• 18:30 Komentovaná prohlídka Blast Cries Laughter s kurátorem Niccolo Lucarelli

• 19:30 Performance Olgy Krykun

Pátek 21.1. 2022

Party: Hosté Daniela Vlčka

Sobota 22.1. 2022

• 15:00 - 17:00 Workshop pro děti Já jsem tady

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury a Městskou částí Praha 9