Janoušek–Wróblewski Quartet

Svatby je album složené z autorských kompozic Michala Wróblewského a Štěpána Janouška. Eklektické kusy jsou žánrově různorodé (new orleans, free jazz, hard bop, surf rock, dechovka atd.). Plesy je album, na jehož tvorbě se podílel celý kvartet, jednotlivé skladby vznikly spontánně zhruba ve stejné době, ve které byly nahrány. Jak autoři sami uvádějí: na dvojalbu naleznete skladby hezké i ošklivé, veselé i smutné. Michal Wróblewski je jedním z předních jazzových saxofonistů mladé generace. Vystudoval KJJ, JAMU a nyní žije v Norsku, kde navštěvuje Norges Musikkhøgskole. Dnes je jedním z jeho nejvýraznějších autorských projektů kapela E Converso. Štěpán Janoušek je jazzový trombonista a zpěvák. Vyučuje improvizaci a hru na trombón na Konzervatoři J. Ježka. Momentálně je jeho hlavním hudebním tělesem a cappella jazz sextet Skety. Janoušek zvítězil ve finále mezinárodní soutěže jazzových trombonistů do 25 let (ITA J. J. Johnson Competition). Oba hlavní protagonisty ještě doplňují skvělý basista Miloš Klápště a bubeník Jan Chalupa.