Rocknrollové Běsnění: Běsi + China Soup

BĚSI

Živočišný rock n roll co vás donutí přestat myslet smíchaný s poetickými text co vás donutí se snově ztratit a možná i něco najít. Mix romantického šílenství, nervového zhroucení s pocitem prázdna a s plameny co srší zběsile ze srdce.

CHINA SOUP

Od rytmického bušení po maniakální šílení. Duše zkroušení zanechte daleko. Vystřelte se do galaktických výšin a klouzejte dolů po hedvábných tónech linoucích se z nástrojů znějících jako auta dis wrld. Tyhle čtyři chlapíci z Tachovského ghetta v Plzni vám udělají pomyšlení.