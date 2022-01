Narovinu o ženském zdraví | Webinář

Své zdraví máme ve vlastních rukou! Věděli jste, že jen každá druhá žena kolem 40. nemá závažný zdravotní problém? A že celá jedna třetina mladých žen na prahu dospělosti se s něčím léčí? Věděli jste, že druhou nejčastější příčinou úmrtí žen ve středním věku u nás je alkohol? Tato čísla nabývají znepokojivých rozměrů, když se mezi ně zařadí naše známé, blízké nebo my samy. Přitom kvalita zdravotní péče se na našem zdravotním stavu podílí jen z 20%. Víc než z poloviny jsme za své zdraví zodpovědné my. Svým životním stylem určujeme, zda onemocníme a na co. Jak, to nám prozradí zkušená lékařka Helena Máslová. Spolu si prostudujeme styl stoletých žen a pokusíme se odhadnout, zda nové styly náš život prodlouží a zkvalitní, anebo vůbec. Pojďme se bavit o tom, co se nás bytostně týká! MUDr. Helena Máslová bude poutavě vyprávět o: – tom,. co ovlivňuje ženské zdraví a co říkají čísla o současném zdraví žen u nás – tom, že emancipace má i svou odvrácenou stranu a ženy častěji trpí nemocemi typickými pro muže – tom, jakou roli v ženském zdraví sehrává reprodukce a masové rozšíření hormonální antikoncepce – tom, zda ovlivňuje náš zdravotní stav to, zda jsme matkami a kolik máme dětí – tom, zda nás může emocionální šok zabít – tom, jaký vliv na zdraví má životní prostředí, jak se vyhnout rizikovému chování, škodlivým návykům a jak prospívat. MUDr. Helena Máslová je lékařka, která se věnuje hlavně psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci z pohledu psychosomatických souvislostí. Je členkou České lékařské komory. Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení, na lůžkovém interním oddělení i v léčebně dlouhodobě nemocných. Zkušenosti ze všech těchto pracovišť ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a později k založení Centra psychosomatické péče. JAK WEBINÁŘ FUNGUJE? — Přihlašování levou zadní: Na webinář se můžete připojit přes svůj telefon, tablet anebo notebook, nepotřebujete k tomu žádné další technické vybavení. — Do webináře se lehce připojíte prostřednictvím kódu z vaší zakoupené vstupenky. — Zážitek pro aktivní i pasivní posluchače: Do webináře se můžete aktivně zapojit a klást otázky, ale zároveň je určený i pro ty účastníky, kteří chtějí raději jen poslouchat. — Live stream webináře se vysílá přímo ve vašem internetovém prohlížeči na platformě Tootoot. Není proto potřebné nic instalovat, ani se nikde registrovat. VÝHODY WEBINÁŘE: — Zúčastnit se ho můžete z pohodlí vašeho domova anebo kanceláře. — Po odvysílání webináře vám bude po dobu 7 dní k dispozici jeho záznam. — Efektivnější využití vašeho času bez potřeby cestovat. — Možnosti klást otázky a komunikovat s lektorem webináře. — Na jeden vstup se může zúčastnit celá domácnost.