Francouzsko-český projekt Dream of Orion vezme publikum na spirituální cestu s mixem výrazných kytar, příjemných syntetizérů, elektronických bicí, a v neposlední řadě působivých vokálů. Po dvou studiových albech a několika singlech, Dream of Orion rychle nabírá na síle v České republice, a to nejen díky turné, ale i působení na festivalech již od roku 2017.