Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět

Lední medvědi vynikají silou a obratností a žijí samotářským životem. Hrozivou bílou šelmou se medvěd Norm stal asi jen omylem. Má totiž rád společnost, legraci a kámoše, zatímco v tom, jak být dravým, děsivým a nebezpečným vládcem promrzlých planin docela pokulhává.

Je to dobrák od kosti, ale ať chce nebo nechce, Norm prostě je lední medvěd, žije na severním pólu a musí se stát vůdcem. Aby získal aspoň trochu potřebného respektu, tak se se svým medvědím synem a osvědčenou skupinou potrhlých nezničitelných lumíků vydává do města, které nikdy nespí. Do New Yorku. Tady si podle plánu užije chvíle slávy a obdrží slavnostní klíč k městu.

