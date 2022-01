Chcete svým dětem zpestřit začátek nového roku a naučit je něco nového? Vezměte je na lekce ledního bruslení na venkovním kluzišti Centra Černý Most. Od čtvrtka 6. ledna se malí bruslaři mohou těšit na pravidelné lekce ledního bruslení s profesionálními trenéry. Lekce jsou vhodné pro začínající a mírně pokročilé bruslaře ve věku od 6 do 11 let a konat se budou každý čtvrtek od 16:00 do 17:00. Lekce jsou určeny pro děti členů věrnostního programu Centra Černý Most a jsou zdarma. Podmínkou účasti na lekci je předložení účtenky za nákup v min. výši 500 Kč v jakémkoliv obchodě či restauraci Centra Černý Most (s datem max. 7 dní zpět). Na každou lekci je nutné rezervovat místo předem na e-mailové adrese eventy@centrumcernymost.cz. A pokud máte zamluvené místo, pak už jen stačí vaše malé bruslaře s potřebným vybavením (brusle, helma, rukavice a sportovní oblečení) doprovodit na venkovní kluziště u západního vstupu do centra, kde se lekce uskuteční. Samotné lekce probíhají bez přítomnosti rodičů. Kapacita je omezena na 20 dětí. Podrobnosti o kurzech bruslení najdete na webových stránkách centra: https://www.centrumcernymost.cz/news-detail/Lekce-ledního-bruslení-pro-děti Těšíme se na všechny malé sportovce! Partnerem akce je organizace JSMEINLINENALEDE.cz.