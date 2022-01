Banksyho monumentální exibice přichází do Prahy se zcela novým konceptem

Klasický koncept výstavy "The World of Banksy" byl zcela proměněn. Můžete se o tom přesvědčit na vlastní oči v Praze, kde se vám jako prvním na světě umožní vhled do našeho nového digitálního konceptu.

Banksy je bez pochyby nejpopulárnějším a nejuznávanějším graffiti umělcem na světě. A teď se tato umělecká ikona vrací do Prahy, aby vám představila naprosto novou a jedinečnou show. Výstava zažehne pouliční atmosférou přímo uvnitř barokního kostelu Svatého Michaela, prezentujíc svou nejnovější uměleckou tvorbu, a také pár překvapení.

"The World of Banksy" představuje přeš 115 děl tohoto nepolapitelného umělce.

Na výstavě můžete vidět nástěnné malby, unikátní kousky od soukromých sběratelů, graffiti, plátna, projekce uměleckých děl, video instalace a další. Některá díla byla reprodukována a sestavena speciálně pro tuto jedinečnou show.

Výstava pokrývá období rané kariéry od konce 90.let do letošního roku a zahrnuje Banksyho nejznámější díla jako "Girl and Balloon" nebo "Sweep It Under The Carpet", stejně jako některá jeho méně známá díla.

Ve skutečnosti ve velmi "banksyovském" stylu není výstava oficiálně schválena umělcem samotným.

Zážitek, který si nesmíte nechat ujít: Banksyho svět

Banksy se sám bez ostychu prohlašuje za "uměleckého teroristu". Pro mnohé je jeho tvorba dojemná, provokativní, ironická a vtipná. Pro některé je pouhým vandalizmem! Ať už jste na kterékoliv straně barikády, tato show vám nabízí skvělou příležitost vidět řadu jeho děl a rozhodně si ji nesmíte nechat ujít.

O lokalitě (Jaké to místo!)

Stejně jako Banksy prezentuje svoje díla obvykle na neobvyklých místech, také naše výstava se bude konat ve velice neobvyklé lokalitě - kostelu přímo v srdci Prahy. V 15.století zde kázal český kněz a reformátor Jan Hus. Kostel a přilehlý klášter byly později zrušeny během reforem v 18.století císařem Josefem II. V moderní době sloužila budova kostela jako skladiště a noční klub. Nyní, o staletí později, hostí kostel konečně dalšího reformátora - Banksyho!