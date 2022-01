Zkouška kvarteta - Epoque Quartet

Koncert smyčcového kvarteta už leckdo z vás navštívil. Ale jak to vypadá na zkoušce? Co muzikant ze šatny na podium nikdy nenosí a co naopak na podiu nechává? A k čemu vlastně slouží viola?

Epoque Quartet přichází poprvé s tak trochu jiným koncertem, koketujícím s formou divadelního představení komického žánru. Hudba inspirovaná jazzem, tangem, ethnem i klasikou sice stále jednoznačně dominuje, ale posluchač jako by se neocitl na koncertě, nýbrž uprostřed zkoušky, kde jde veškerá formálnost stranou. Tento vhled do kvartetní kuchyně je nečekaně vtipný a obohacující. A to i přesto, že o hudbě se příliš mnoho nového nedozvíte…

Multižánrový Epoque Quartet, držitel prestižního ocenění Classic Prague Awards a ceny České televize „Klasika roku“ za rok 2019, loni oslavil 20 let od svého založení. Během této doby si našel své pevné místo na české a evropské hudební scéně, výrazně posunul hranice kvartetního repertoáru a vyprofiloval se ve špičkový soubor, který je zván ke spolupráci celou řadou skvělých hedebníků z různých odvětví muzikantské branže. Namátkou jmenujme Dagmar Peckovou, Radka Baboráka, Ivana Klánského, Dana Bártu, Monkey Business, Michala Pavlíčka, Tomáše Kluse Clarinet Factory, Dashu a další.