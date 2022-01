Michaela Dašková: This is not about me!

This is not about me! je sólová performance Michaely Daškové, která vznikla ve spolupráci se Cécile da Costa a Marikou Smrekovou. Je to fyzické vyprávění jednoho dziada, vypravěče, šaška, trickstera – který si půjčuje soudobé projevy různých mocných politických figur a hlasem, gestem a tělem komentuje svět. Inscenace se pohybuje po tenké linii mezi parodií a kritikou, jemně zvýrazňuje a odhaluje to, co nemá být viditelné. VÍCE INFORMACÍ ZDE

