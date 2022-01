Psychologie výslechu: Současné vyslýchací techniky | Webinář

Co jste dělali předminulé úterý o půl šesté večer? Nevzpomínáte si? To bude případ pro kriminálního psychologa! Jak však tento odborník pracuje a jaké techniky využívá, aby se podezřelému dostal pod kůži, ovlivnil jeho mysl a vymámil z něj informace? Na základě čeho rozlišuje náhodné svědky od kalkulujících kriminálníků, zločinecká esa od obětních beránků a lež od pravdy? Nazřete s námi pod masku zločinu v online přednášce, která zaujme každého fanouška krimi! Do své vyšetřovací místnosti nás pozve lektor a kriminální psycholog Ondrej Kubík, který nám přiblíží u nás používané metody vyslýchání a získávání informací a prozradí, jak se dají poznatky psychologie využít v trestně-právních situacích.