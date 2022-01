Vesmír: Mimozemský život (cyklus přednášek)

1. přednáška z cyklu přednášek leden/únor/březen/duben s vesmírnou tématikou. Astrobiologie aneb Jsme ve vesmíru sami? Existuje život i mimo naši Zemi? Otázka, která fascinuje lidstvo již tisíce let. Naše poznatky směřující k jejímu zodpovězení ovšem v posledních desetiletích přibývají rychleji, než kdy předtím. Zkoumáme geologickou minulost Marsu, mapujeme mimozemské oceány ve Sluneční soustavě, ztrácíme se v záplavě tisíců planet objevených každým rokem u cizích sluncí a snažíme se v jejich rozmanitosti najít nějakou, která by nám připomínala domov. A co je neméně důležité, posouvají se i naše představy o tom, co je to vlastně život a co vyžaduje pro svůj vznik a přežití. Pojďme se tedy podívat na vesmír, jak jej v současnosti vidíme, a zamyslet se nad otázkou, zda v něm jsme či nejsme osamocení. Délka: cca 60 min Přednášející: Kosmonautix.cz Vstupné: 80 Kč základní/60 Kč snížené (studenti, senioři) Vstupenky zakoupíte na pokladně KC Průhon, nebo online přes goout.cz: https://goout.net/cs/listky/vesmir-mimozemsky-zivot/wgrl/