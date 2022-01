Získejte klíč k biblickým tajemstvím

Záhady, zapeklité hádanky nebo symboly lidstvo lákají odnepaměti. Kdo z nás by neměl rád tajemství. Pro vášnivé luštitele vznikají speciální sady křížovek, jiní si zase rádi krátí čas u mysteriózních dramat, jejichž hlavní postavou jsou detektivové nebo odborníci na šifry. Tou největší záhadou všech dob jsou ale tajemství ukrytá v Bibli, která po tisíce let nemohl nikdo odhalit. Ani ti nejchytřejší teologové, filozofové nebo církevní učitelé nedokázali za celou dobu vývoje křesťanství správně porozumět podobenstvím, do nichž Bůh uzamknul tajemství Nového zákona, jímž je Království nebeské. Ten čas, o němž Ježíš před dvěma tisíci lety prorokoval, nastal až teď.

„Tyto věci jsem vám pověděl v přirovnáních. Přichází hodina, kdy k vám již nebudu mluvit v přirovnáních, nýbrž vám budu otevřeně vyprávět o Otci.“ (Jn 16:25)

Vzácný klíč k tomu nejcennějšímu pokladu, tedy ke Království nebeskému a věčnému životu, můžete získat i vy. Jak? Stačí se setkat s tím, komu bylo toto tajemství zjeveno. Kde? Na online semináři církve Schincheonji vysílaném živě na YouTube, který se zaměřuje na porozumění podobenstvím v Bibli. Kdy? Od 3.1. 2022 do 28. 3. 2022.

Kurz je koncipován tak, aby se zájemci v úvodních lekcích dozvěděli to nejzákladnější, co by každý z nás měl z biblického jazyka znát. Proč? Aby mohl vstoupit do Nebeského království (Mk4:10-12). Víte, co v Bibli představuje obrazný strom? Znáte pravý význam biblických pojmů jako je semeno, voda, víno, chléb nebo žeň? Pokud ne, nic není ztraceno. I vy se díky našemu semináři můžete stát pravými občany nebes (Fil3:20) - občany kteří budou ovládat řeč, kterou mluví Bůh.

Pokud se chcete při posledním soudu s naším Stvořitelem dorozumět i vy, biblický kurz církve Schincheonji vysílaný každé pondělí a čtvrtek v časech od 10:00, 14:00, 19:00 a 21:00, je pro vás tou nejlepší volbou.

A že jste o Schincheonji ještě neslyšeli? Kurz tohoto typu v Česku rozhodně není novinkou. Předchozí semináře o knize Zjevení vysílané na YouTube ve 24 světových jazycích dosáhly za pouhé tři měsíce okolo sedmi milionů zhlédnutí. Je mezi nimi i více než 16 000 pastorů. Okolo 1 200 z nich přitom s Schincheonji podepsalo memorandum o porozumění, jehož cílem je výměna informací za účelem podpory biblického vzdělávání.

Nenechte si tento vzácný seminář ujít ani vy!