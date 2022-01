Leoš Mareš Záznam ze Silvestrovského mejdanu

Zdravím Vás Leoši, plánujete zase Vánoční pecky on-line? Myslím, že bychom všichni zase potřebovali přijít na jiné myšlenky, když nevyšel letos Váš koncert v O2 Aréně?

Leoš “Napadlo nás udělat Silvestra.”

@karo_li na_na

“Jupiiiii :-) ja sa musim priznat, ze sice Vam nic zle neprajem, no som trosku vdacna za ten lockdown dalsi, pretoze aspon budu online pecky. :-) zijeme v Irsku a s kamoskami sme si online pecky fakt uzivaly. Takze yes !!! Bring it on”

@tereza_sokolova

“Nutně potřebuju lístky”

@hanculinka

“Nutně potřebujeme kvalitního Silvestra. A o zábavu nebude nouze”

Takže je to tady. Silvestrovský mejdan on-line. Živě a pro všechny.

4 hodinová show.

Pátek 31.12. 20.00 - 00.00