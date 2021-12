KINO: Another Kind of Knowledge

Another Kind of Knowledge neboli Jiný druh znalostí je výsledkem rozhovoru s renomovanou dánskou architektkou Dorte Mandrup, který začal už v roce 2017. Významná představitelka skandinávského architektonického světa se nyní stále intenzivněji dostává i do celosvětového povědomí.

Ve filmovém portrétu odhaluje Mandrup základy své praxe, která je založena na syntéze místa a historie, materiální stránce a samotném formování, výsledkem čehož je artikulace současnosti. Její stavby vždy vypovídají o daném místě. Co však vypovídají o ní? Kdo je Dorte Mandrup? Co formovalo její přístup k architektuře? Another Kind of Knowledge odhaluje něco o jejích vnitřních i vnějších krajinách a zároveň jde o fascinující příběh podstaty současné architektury.

VÍCE INFORMACÍ ZDE