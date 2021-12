Manifesto Florenc: nový rok, další kapitola

Nový rok, další kapitola. Nadešel čas se rozloučit s rokem 2021 a Manifestem Florenc než se chopíme nového místa v Praze. Manifesto Florenc bude 31. prosince vyhlížet plánované stěhování a rozlučka se starým rokem tak bude poslední příležitostí k ulovení zážitků z tohoto legendárního místa, které se zapsalo do paměti. Vezměte své nejbližší a přijďte oslavit nový rok u nás. #Legendforever

Otevřeno bude od 11 do 22 hodin (anebo, pokud to ukončení nouzového stavu dovolí, tak do půlnoci).

