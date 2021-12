Otevření sezony 2022 ve Vagonu Doors+Hendrix tribute

Kapely Psycho Doors a Hentrix Tribute by Martini Van Band. Seskupení Psycho Doors působí na hudební scéně více než 10 let a po v současné sestavě hraje od roku 2020. Představí nejznámější songy skupiny Doors. Členy Hendrix Tribute jsou spoluhráči Kamila Střihavky a Michala Pavlíčka, tentokrát v projektu Jimmy Hendrix by Martini Van Band.