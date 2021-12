Psychologie výslechu: Současné vyslýchací techniky | Webinář

Co jste dělali předminulé úterý o půl šesté večer? Nevzpomínáte si? To bude případ pro kriminálního psychologa! Jak však tento odborník pracuje a jaké techniky využívá, aby se podezřelému dostal pod kůži, ovlivnil jeho mysl a vymámil z něj informace? Na základě čeho rozlišuje náhodné svědky od kalkulujících kriminálníků, zločinecká esa od obětních beránků a lež od pravdy? Nazřete s námi pod masku zločinu v online přednášce, která zaujme každého fanouška krimi! Do své vyšetřovací místnosti nás pozve lektor a kriminální psycholog Ondrej Kubík, který nám přiblíží u nás používané metody vyslýchání a získávání informací a prozradí, jak se dají poznatky psychologie využít v trestně-právních situacích.

Náš lektor Ondrej Kubík bude poutavě vyprávět o:

— tom, kdo je kriminální psycholog a co řeší

— tom, co spadá pod pojem forenzní psychologie

— tom, jak rozpoznat lež

— tom, jak probíhají výslechy podezřelých v reálném světě

— tom, jak se liší výslech mladistvých, dospělých či osob s nižším intelektem

— konkrétních případech

Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD

je slovenský kriminální psycholog, právník a bezpečnostní analytik. Kubík je uznávaný expert na psychologické posuzování věrohodnosti, vyšetřovací a kriminální psychologii, psychologii práva, psychologii propagandy, psychologii extremismu, technologii propagandy a psychologii informační bezpečnosti. Víc jak deset let působil jako odborný konzultant Policejního sboru – kriminální psycholog na účely psychologického posuzování věrohodnosti výpovědí svědků, podezřelých a obviněných. V současnosti se zabývá problematikou psychologie manipulace lidského chování, psychologií propagandy a extrémismu, experimentální a provokační propagandou a technologií informační války v kontextu mezinárodního práva ozbrojených konfliktů a mezinárodního práva informační bezpečnosti.

