Nadpřirozené bytosti a kde je najít: Čerti, rusalky, vlkodlaci | Webinář

Strašidlárium na středoevropský způsob! Nemusíte čekat na sovu s pozvánkou do světa magie, i v naší minulosti najdete nadpřirozené bytosti hodné pozornosti. Jaké? To prozradí přednáška známé etnoložky a historičky Kataríny Nádaské, která nám představí čarodějnice a strigoně, rusalky i světlonoše, můry nebo plivníky. Které z nich lidem ubližovaly a které mají dar bílé magie? Na čem se přesouval černokněžník? Jak se zrodil vodník? Co dělala s lidmi můra? Nahlédněte s námi přes okno do duchovního světa našich předků. Naleštěte svou nebojácnost a vytaste svou zvědavost, čekají nás všelijaké nástrahy!