Komedie "Poslední ze žhavých milenců" se Simonou Stašovou a Petrem Nárožným poprvé na scéně Divadla Lucie Bílé.

Komedie skvělá již svým námětem a přímo dokonalá díky mistrným dialogům. Starší majitel rybí restaurace v New Yorku se po letitém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře. Do bytu své maminky si postupně pozve tři různé typy žen a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky.

Hrají: Simona Stašová, Petr Nárožný

Autor: Neil Simon

Režie: Zdeněk Kaloč