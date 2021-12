Vánoční dárky vám zabalí celebrity. Lucie Benešová, Jitka Boho, Petra Špindlerová a Dva tátové se vystřídají na charitativní akci v Centru Černý Most

Těšně před svátky si zákazníci Centra Černý Most mohou nechat zabalit vánoční dárky od ambasadorů centra Michala a Davida Vaníčkových, známých jako Dva tátové, zpěvačky Jitky Boho nebo hereček Lucie Benešové a Petry Špindlerové. Dobrovolným příspěvkem za balení dárků můžete přispět nadačnímu fondu YogaHelp Petry Špindlerové, se kterým Centrum spolupracuje už řadu let. Nechte si zabalit dárek a získejte autogram nebo společnou fotku Službu balení dárků nabízí Centrum Černý Most v předvánočním období pravidelně. Letos se do této charitativní akce ale poprvé zapojí i všichni ambasadoři Centra, se kterými se tak ve dnech od 20. do 23. prosince budete moct potkat osobně. Zkrátka nepřijdou ani zájemci o autogram nebo společnou fotku. V pondělí 20. prosince se v čase od 16. do 18. hodin zákaznici mohou hlásit u zpěvačky Jitky Boho. Ve stejném čase bude následující den s balením dárků lidem asistovat oblíbená herečka Lucie Benešová, kterou ve středu 22. prosince vystřídají tvůrci Dva tátové – Michal a David Vaníčkovi. Den před štědrým dnem se zákazníkům bude věnovat herečka a lektorka jógy Petra Špindlerová, která zároveň převezme vybraný obnos na podporu chodu svého nadačního fondu YogaHelp. Balení dárků je na programu vždy v čase od 16.00 do 18.00 na náměstíčku před Marks & Spencer: • 20. 12. – Jitka Boho • 21. 12. – Lucie Benešová • 22. 12. – Dva tátové • 23. 12. – Petra Špindlerová