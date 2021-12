Oceňovaný 360° dokument o polární záři Áróra ve Westfield Chodov

Dokumentární film Áróra vznikl speciálně pro kupolové divadlo planetária Perlan v Reykjavíku. Jde o jedinečný zážitek z polární záře, na který jen tak nezapomenete. Áróra, severská bohyně úsvitu, vás vezme na cestu islandskou přírodou i vesmírem, a představí fyzikální jevy, mýty a legendy, které se vznikem polární záře souvisejí. Na vzniku 20minutového dokumentu Áróra se podílela řada islandských spisovatelů, fotografů a vědců. Krátkometrážní 360° snímek Áróra vyzdvihla v minulých letech porota několika prestižních festivalů zaměřených na velkoformátové snímky. Dokument si odnesl ocenění Grand Prix z pařížského 360 Film Festival, vítězství na mezinárodním přehlídce 360° snímků v běloruském Minsku a probojoval se do užšího výběru Downtown Film Festival v Los Angeles. Ve Westfield Chodov je 360° film Áróra ve vysokém rozlišení 8K k vidění vždy od středy do neděle v čase 11.00 -20.00 až do 28. prosince v kopuli Mega Dome před vstupem A do Westfield Chodov.