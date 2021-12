Profilování kriminálníků | Webinář

Cvičení mozku, ne těla! Nahlédnout do hlavy pachatele, splétat jemnou síť detailů a občas vybočit ze zaběhlých myšlenkových kolejí. Dokáží „myšlenky vraha“ dovést vyšetřovatele k rozlousknutí případu? Jak vzniká portrét pachatele a k čemu je vlastně dobrý? Jak funguje behaviorální analýza v praxi? Co je v kriminálních seriálech založeno na realitě a co je fikce? Prozradí nám kriminalista Matej Snopko v napínavé přednášce. Večer nám objasní i to, k čemu slouží modus operandi a motiv zločinu, jakým způsobem vzniká profil neznámého pachatele, jak funguje profilér v našich končinách, jakou historii má profilování u nás, nebo jakou váhu má tento obor v našem právním systému. Psychologie zločinu pro všechny, kdož hledají vzrušení v dlouhých zimních večerech!