Praha vánoční aneb pátrání po Ježíškovi

Seznamte se s historií Prahy a jejími památkami (domy, paláci, kostely, chrámy) skrz vánoční příběh, přes příběh božího narození.

Zjistěte, kde narazíte na sv. Tři krále, sv. Mikuláše, Sedm čertů, Zlatého anděla, či skutečný Betlém. Poznejte původ a význam vánočních zvyků, tradic a symbolů.

Jak dlouhé jsou vlastně Vánoce? Co to jsou roráty? Jak má vypadat správný adventní věnec?

Posviťte si na Vánoce Jana Wericha a Karla Čapka, dozvěďte se, co všechno o těchto svátcích stihli Přemysl Otakar II. a jeho pravnuk Karel IV., nebo objevte, kdy spatřil hvězdu betlémskou Johannes Kepler.

Přitom všem ale nezapomeňte počítat, kolikrát se můžete v Praze potkat s Ježíškem…

...příběhy v souvislostech.

