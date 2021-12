Kluboofka Live - Black Tiger

Olomoucká hard rocková kapela Black Tiger v záznamu koncertu na KLUBOOFKA TV.

Skladby:

1.SHE´S LIAR

2.LIFE IS A GAME

3.WHO IS TO BLAME

4.DON´T LEAVE ME

5.REASON TO LIVE

BLACK TIGER

Olomoučtí BLACK TIGER jsou jednou z mála kapel v České republice, která se autorsky věnuje hudebnímu žánru AOR - Adult Oriented Rock („Rock pro dospělé“). Od svého vzniku v roce 2010 vydala skupina vlastním nákladem tři EP, jež získala pozitivní recenze v prestižních zahraničních časopisech (např. „Powerplay” a “Classic Rock Presents AOR”).