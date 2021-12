SmetanaQ Gallery uvádí výstavu multimediální umělkyně Veroniky Šrek Bromové nazvanou Mezi dobrem a zlem

V nové výstavě Mezi dobrem a zlem, kterou najdete ve SmetanaQ Gallery, se česká performerka a multimediální umělkyně Veronika Šrek Bromová ptá, jak moc je poškozena harmonie křehké přírody a lidské civilizace. Strhující a často bezprostřední záznamy reality promlouvají skrze formát manipulované fotografie, videa, promyšlené instalace, objektu, kresby a malby. Sugestivní osobní svět umělkyně odhaluje od 3. prosince výstava plná provokativních gest, experimentů a digitálních parodií. Veronika Šrek Bromová patří mezi výrazné české umělkyně. Ve své tvorbě vychází z fotografie, s médiem ale pracuje živelně a inovátorsky.

Ve SmetanaQ Gallery se zamýšlí nad zničením pradávné rovnováhy přírodního světa a lidské civilizace. Intenzivně vnímá a vstřebává každodenní realitu, která ji obklopuje. Paroduje digitální svět dětských animovaných postaviček, ale zároveň prostřednictvím digitálních technologií zaznamenává svou komunikaci s přírodním prostorem místa, kde žije. Znepokojující kresbu vytváří tak, že pohybujícím mobilem snímá krajinu. Povrch země přirovnává k povrchu těla, tedy kůži, a vnímá ho jako vrchní vrstvu reality. Skrze vlastní tělesnou zkušenost a individuální vjemy se snaží vstoupit pod povrch a odkrýt tak možnosti mnohavrstevnatého vnímání naší existence. Jedinečnou vnitřní výpověď překládá do obecných sdělení, která se dotýkají každého z nás. „Veronika Šrek Bromová využívá při odkrývání skrytého a nevědomého určité odkazy k mytologii, rituálům a šamanismu. Právě v nich dokáže spojit člověka s živelnou přírodou a možnou cestou uzdravení. Pracuje s principem rituálu a velmi významně uplatňuje prvky performance. Výsledkem je záznam, jakýsi otisk, manipulovaná fotografie, video či site specific instalace,“ popisuje kurátorka výstavy Adriana Primusová z GASK – Galerie Středočeského kraje.

Výstava Mezi dobrem a zlem je ve SmetanaQ Gallery přístupná do 30. 1 2022, od úterý do neděle mezi 11:00 a 18:00. Tvorbu Veroniky Šrek Bromové si může návštěvník i náhodný kolemjdoucí vychutnat hned dvakrát. Zdejší velkoformátová outdoorová galerie Fasáda oživující výbuchem poničenou fasádu budovy v Divadelní ulici totiž až do 31. 3. 2022 nabízí projekt SPOLU–PRÁCE, na kterém se setkala s konceptuálním umělcem Milošem Šejnem.