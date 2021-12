The Cure v Praze

The Cure se v následujícím roce vydávají na tour po Evropě a Praha u toho nebude chybět. Jako předkapelu přivítají The Twilight Sad.

Legendární britská kapela The Cure s frontmanem Robertem Smithem se v roce 2022 vydá na evropskou tour, při které navštíví 22 zemí, zahraje 44 koncertů a do Prahy se vrátí po dlouhých 6 letech do O2 arena.