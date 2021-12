Parkourový trénink v IMA zdarma

V rámci licenci III. třídy pro Českou asociaci parkouru máte jedinečnou příležitost přijít si zatrénovat do profesionální parkourové haly In Motion Academy zdarma.A to pod vedením frekventantů těchto licencí za odborného dohledu metodiků z ČAPk. Mate na výběr tyto časy: 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 Stačí napsat na e-mail janposp@email.cz kdy chceš přijít a kolik vás bude. Doporučený věk 8-15 let.