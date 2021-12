Šipkový turnaj - ČAOŠ ligy týmů 2022

Liga je celoroční, Jednotlivá ligová kola jsou rozložena do celého roku 2022.

1. Obecné informace

a) Název Turnaje: ČAOŠ LIGA TÝMŮ 2022

b) Pořadatel: Česká asociace online šipek, z. s.

c) Rozhodčí turnaje: Pavel Korda

2. Formát

a) Týmy budou rozlosováni do skupin dle výsledků v roce 2021.

b) Jednotlivá kola se budou hrát dle "Zápisu o utkání".

c) Do Play-Off postoupí první až čtvrtý tým ze skupiny. Týmy na ostatních místech postoupí to Play-Out.

d) Pokud tým hraje na jednom hracím místě, musí mít k dispozici minimálně 2 terče.

3. Zápasová pravidla

a) kompletní pravidla najdete na stránce www.caos.cz/pravidla

4. Výhry

a) kompletní informace o výhrách najdete na stránce www.caos.cz/prize-money

5. Důležité upozornění

a) Všichni přihlášení hráči souhlasí s výše uvedenými pravidly a potvrzují, že se jimi budou řídit.