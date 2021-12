Jamming - malování bez bariér: workshop

Představte si, jak nás vidí zvířata. Jak jsme velcí, širocí, barevní, jak voníme, jací jsme na dotek. Každý z Vás si může vybrat zvíře, jedince nebo smečku, roj, hejno... jakéhokoliv zvířecího druhu (známého i neznámého). Pojďme společně chvíli koukat z jiné perspektivy. Workshop vede Lenka Černotová. WORKSHOPY JAMMING - MALOVÁNÍ BEZ BARIÉR inkluzivní výtvarné workshopy v centru Prahy Workshopy propojují lidi z nejrůznějších společenských skupin a umožnují jim svobodně a bez předsudků tvořit. Zveme všechny, kteří si chtějí vyzkoušet společné malování na jedno plátno. Délka workshopů: 3 až 4 hodiny Cena: 200 Kč / studenti: 150 Kč / děti do 12 let, důchodci, držitelé TP, ZTP a ZTP/P: zdarma Přihlašovat se můžete na: info@barvolam.cz Prostory Studia Barvolam jsou bezbariérové. Pokud není uvedeno jinak, jsou workshopy především určené pro dospělé. To však neznamená, že vaše děti nejsou vítané. Workshopy Jamming – malování bez bariér jsou součástí projektu ART30.2. spolku Barvolam. Projekt je finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP, a dále pak Hlavním městem Praha a Ministerstvem kultury České republiky