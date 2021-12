Svatba bez obřadu

Bez obřadu se můžete dát zpopelnit, ale ne se vdát. To si myslel leckterý z aktérů brilantní francouzské situační komedie, než vstoupil do hry mladý, sympatický a nad poměry výřečný pojišťovací agent, než odcestoval razantní a trochu nervózní milionář Leonard se svou půvabnou éterickou manželkou za obchodem do Paříže, než se jejich jediný pravý syn vrátil z brazilských pralesů a především: než zůstaly rodinné akcie v rukou manželky a rodinné sídlo v rukou dcery.

