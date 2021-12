Matěj a čerti

Grandiosní marionetová komedie na motivy lidové pohádky o chytrém Matějovi, který se ničeho na světě nebál.

Byl jednou jeden Matěj a jeden Medvěd a jeden Zajíc. A taky jedno peklo plné těch nejstrašnějších čertů a ďáblů. Už to by stačilo na pořádnou pohádku. Jenomže ten Matěj měl ženu Jarušku a kopec dětí a… ale víc vám neprozradíme. To totiž musíte vidět

