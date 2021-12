PAIN(T) - dance performance

(ENG bellow) Autorská taneční performance PAIN(T) snoubí prvky contemporary a experimentálního tance v jedinečné audiovizuální show s živou hudbou! Nenechte si ujít premiérové uvedení 15. 12. 2021 v MeetFactory! hrají: Adéla Šlajchová, Anna Barchánková, Eliška Papežová, Julie Andrlová, Kateřina "Zrzi" Zadražilová, Lucie Citterbartová, Lucie Surová, Magdalena Derflová, Martina "Yellou" Piatková, Simona Doleželová, Týna Nguyenová, Šarlota Kučaková, Veronika Vogelová hudba: Vojtěch Bor, Natálie Husťáková, Matěj Černý námět, scénář a choreografie: Veronika Ehlenová scénář a režie: Daniel Možnar lightdesign: Daniel Pecha (Laser Hazer) projekce: Július Štefan (FotonX) produkce: Anetta Holaňová, Kateřina Vídeňská koprodukce: Everything Goes Booking, Air Force Production Projekt vzniká za podpory Státního fondu kultury MK ČR. --- Original dance performance PAIN(T) combines elements of contemporary and experimental dance in a unique audiovisual show with live music! Don't miss the premiere launch on December 15, 2021 at MeetFactory! The project is supported by the State Fund for Culture of the Ministry of Culture of the Czech Republic.