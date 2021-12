Camping s Ondřejem Cihlářem: U/U studio a Adam Gebrian

Skejťáci, co navrhují město a oživují ulice. Architekt, který radši o budovách a veřejném prostoru mluví a píše. Další Camping bude o nových průchodech na Vltavské, které vás přenesou do Kodaně nebo Malmö. Nebo o tom, jaké to je žít tři měsíce v Barceloně, dva měsíce v Lisabonu a sedm v Americe. Hosty prosincové talk show s hercem a režisérem divadla Vosto5 Ondřejem Cihlářem budou Martin Hrouda a Jiří Kotal z U / U Studio a jeden z nejznámějších popularizátorů architektury a autorů konceptu CAMPu, Adam Gebrian.