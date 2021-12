Ne, mikulášská výtvarná dílna k výstavě Nadějné vyhlídky.

Ve výstavě Nadějné vyhlídky najdete desítky děl od mnoha současných českých umělců, které ukazují dítě a dětství v různých podobách, jen ne v těch nejsladších. Jakoby "čas nevinnosti" byl obdobím, kterým je potřeba se prozlobit, aby malý člověk vůbec vyrostl.

Jaké je to být dítě? I když se to tak někdy říká, může být dítě i dospělý? Být či nebýt? Dítě či dospělý? Pojďte se setkat nad tématem dětí, sladkosti a tvořivosti na hodně jiné mikulášské dílně – vemte rozum (a emoce) do hrsti. Tak trochu nazlobená výstava a otázka: zlobit či nezlobit?