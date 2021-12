Tedeschi Trucks Band v Praze

Tedeschi Trucks Band, dvanáctičlenná blues rocková koncertní senzace, poprvé v České republice! 27. října 2022 v pražském Foru Karlín! 27. říjen příštího roku by si měli poznačit do kalendářů všichni milovníci blues rocku a obecně výjimečných koncertních zážitků. Vůbec poprvé přijede do České republiky kapela Tedeschi Trucks Band, kterou předchází pověst jedné z nejlepších živých hudebních formací.

Ve své hudbě spojují blues, roots rock, soul i jazz, za svůj debut Revelator získali v roce 2012 Grammy v kategorii nejlepší bluesové album a několikrát se jako kapela roku stali držiteli prestižních Blues Music Awards.