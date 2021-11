„Snažím se vyhovět.“

„Snažím se vyhovět snům a touhám druhých. Budu se snažit vyhovět vaším tužbám. Budu se snažit vyhovět vašim strachům i slabým stránkám. Budu se snažit vyhovět vašim závislostem. Budu se snažit vyhovět vašemu názoru a vašim přesvědčením. Budu vás dál poslouchat, a ještě a znovu a dál a dál a dál… Budu vás poslouchat až do okamžiku, kdy budu muset utéct.“



Žena jménem Roselyne hledá své místo.

Své místo v místnosti, své místo v očích ostatních, své místo v životě. Chce být neviditelná. Nechce rušit. Pochybuje. Vždy se za něčím schovává. Našla svou rostlinu. Roselyne může být odrazem našich pochybností, rozhodnutí, která jsme neudělali, možností, kterých jsme nevyužili. Je naprosto nedokonalá, stejně jako my ostatní.



V současnosti je inscenace uváděna v divadle PONEC – divadlo pro tanec.



Cécile Da Costa je v Praze žijící zpěvačka, performerka a choreografka francouzsko-portugalského původu.

Vystupovala v představeních divadla Farma v jeskyni, jehož byla po pět let členkou, nyní působí již několik let jako performerka a choreografka Spitfire Company. V Čechách, Francii, Polsku nebo Řecku vede workshopy fyzického divadla. Ve své práci hledá „hlasy, které mohou pohybovat tělem a těla, která mohou pohybovat hlasem“. Za své sólové představení Vypravěč, v režii Petra Boháče, získala ocenění Tanečnice roku 2018 nebo nominaci Total Physical awards in Fringe 2017, v tomto multižánrovém představení oscilují tělo a hlas mezi bojem a křehkostí. Roselyne je její první autorská inscenace.



Úspěchy:

Evropská platforma Aerowaves vybrala Roselyne mezi dvacet nejzajímavějších počinů pohybového divadla pro rok 2021.

V roce 2020 byla Roselyne vybrána do programu České taneční platformy a stala se součástí filmu Noc divadel na Švestkovém dvoře.

V roce 2021 uvedl Festival tanečních filmů v online premiéře Roselyne převedenou do formátu dance on camera.