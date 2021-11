Hudebně zábavná hudební show pro děti 3- 10let Velkoplošné animace, písničky, zábava Rarášci Michal a Eda se stejně jako vy, děti, učí spoustu nových věcí. Občas jim něco ještě úplně dobře nejde a na to tak trochu číhá raubíř Pepino. Ne, ne, nemají to s ním lehké. A co se spolu s Rarášky všechno naučíme? Jak to chodí ve včelím úlu i kolik je měsíců v roce. Že ranní vstávání má svá pravidla a spočítáme berušce všechny její tečky. Taky navštívíme Afriku i zvířátka z českého dvorku, budeme jezdit na koloběžkách, zacvičíme si i zatancujeme.