Cestovatelské kino: Kuba

Živé muzeum vlastní historie! Seznamte se s místem nedotčeným západním světem a s nádechem socialismu, jež najdete už jen málokde. Objevte úzké uličky Havany, v nichž jezdí pestrobarevní veteráni a v nichž se na autentické karibské rytmy hýbou tanečníci s temperamentem v žilách. Kuba je opravdu místo, které je třeba vnímat všemi smysly! Prvotřídní rum a ručně válené doutníky to jenom podtrhují. Ale nečeká nás jenom lesk, ale i bída této země jako druhá strana pesa. Nízká životní úroveň, cenzura a řady na základní potraviny jsou zde na denním pořádku. Avšak říká se, že Kubánci jsou jeden z nejvynalézavějších národů na světě a „peoplemetry“ ukazují, že i jeden z nejšťastnějších. Je to jenom fraška nebo si tento život opravdu umí užívat se svou karibskou noblesou? To všechno nám poví Katarína Líšková, která prošla napříč tímto ostrovem už víc než 50krát.

Katarína Líšková

je rodačka z Nitry, která vystudovala vysokou školu ve Španělsku. K cestování se dostala s pracovní nabídkou v Indii. Po roce se její cesty odtud rozběhly po světě. Téměř deset let strávila mezi Kubou a Mexikem a dalšími latinskoamerickými zeměmi. Kromě toho cestuje do dalších zemí, nejvíce do Japonska, na Madagaskar, do Singapuru, Thajska nebo JAR.