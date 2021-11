Sen noci svatojánské, jak se nám zdá (poněkud i jako Svátek osla)

Nejhranější komedie největšího dramatika všech dob. Hra o bláznivých proměnách lásky, které se můžeme smát, zoufat si, nebo se z ní radovat. Hra o lásce šťastné i nešťastné, o lásce náctiletých i dospělých, o lásce po letech i o lásce k divadlu. Vzniká láska v očích, nebo v hlavě? Je to jen chemie, nebo za ní je něco tajemného? A proč se zamilujeme i do osla? Možná proto, že láska je největší silou na světě. Těžko se chytá, dělá si, co chce. Prožijte ji na představení v Ypsilonce. Vydejte se s námi do tajuplného lesa, kde je možné cokoli. Přijďte se naočkovat láskou, a přitom se skvěle pobavit.

