Pohádka o strašidelném nádraží

Děti se spolu s námi ocitnou na jednom malém nádraží v městečku jménem Planá. Na tomto úplně obyčejném vlakovém nádraží, které spravuje přednosta stanice Bedřich Růžička, se dějí naprosto záhadné věci, začalo zde totiž strašit. A tak se Plané začalo říkat, Strašidelná Planá, a lidé se nádraží začali vyhýbat. Podaří se přednostovi stanice společně s dětmi strašidlo vyhnat? Nebo bude muset zavolat na pomoc svou sestru Blaženu Růžičkovou? A co je to vlastně za strašidlo? To všechno se dozvíte v naší pohádce plné písniček, strašení a kouzel. Ale nemusíte se bát, děti si neužijí jen strašení, ale hlavně spoustu legrace…

Představení je vhodné pro děti od 4 do 9 let.