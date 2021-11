Obraz Josefa Šímy s názvem Poledník za vyvolávací cenu 4,8 milionu korun, Rozvodněnou Berounku Václava Špály od 2,3 milionu korun, kubistickou Gočárovou knihovnu od 350 000 korun nebo užité umění vhodné jako vánoční dárek. I tato díla nabídne 14. prosince od 18 hodin večerní aukce Arthouse Hejtmánek v Praze 6 – Bubenči. Jedna z posledních letošních aukcí velkého aukčního domu zahrnuje téměř 200 položek v celkové vyvolávací ceně přibližně 15 milionů korun.

Kromě obrazů se jako vždy zaměří i na starožitnosti, sochy, porcelán, sklo, šperky, hodiny a užitý design. Pokud to situace dovolí, předvánoční aukci by chtěli pořadatelé opět uskutečnit živě v sídle Arthousu v Goetheho ulici č. 17/2. Připojit se k ní ale bude možné i online prostřednictvím serveru livebid.cz. Předaukční výstava, při níž si lze vedle dražených děl prohlédnout i jednu z nejkrásnějších vil v Praze, je naplánována od 2. do 13. prosince.

Václav Špála Český akademický malíř, grafik a ilustrátor. Mezi sběrateli je jedním z nejvyhledávanějších českých umělců moderního umění.