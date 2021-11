Come As You Are/Benefice pro Barvolam

Program: 17:00 prohlídka obrazů ve Studiu Barvolam 18:00 benefiční aukce obrazů 19:00 benefiční koncert: Nervana (Nirvana Revival Beroun) v Tibet Open House Moderuje/aukcí provádí: Hana Malaníková Sponzor: Pivovar Chříč Srdečně zveme na benefiční akci pro Barvolam "Come As You Are". Je to verš nejen z písně Nirvany, která večer na akci zahraje, ale vlastně inkluzivní heslo a zaklínadlo pro všechny kdo se nebojí přijít za námi do Barvolamu. A my opravdu bereme každého takového, jaký je!!! Na akci se budou dražit vybraná díla našich neurodiverzních umělců a umělkyň, které vznikly ve Studiu Barolam. Od 17:00 si můžete ve Studiu Barvolam prohlédnout obrazy, v 18:00 začíná dražba. Cílem spolku Barvolam je podporovat umělce s nálepkou „mentální postižení“ nebo „autismus“, prezentovat jejich dílo, zprostředkovat spolupráci s dalšími umělci a podporovat jejich inkluzi do světa současného umění.