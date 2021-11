O nejkrásnějším vánočním světle

Koncert barokního orchestru Collegium 1704 s dirigentem Václavem Luksem a moderátorkou Klárou Boudalovou pro děti s rodiči. Akce je vhodná pro děti předškolního a školního věku.

Znáte takové ty vánoční soutěže o to, kdo má lépe vyzdobený dům řetězy z žároviček? A co když to není nová věc? Co když se odjakživa umělci a hudebníci snažili najít tu nejkrásnější vánoční výzdobu, ten nejkrásnější prostor, to nejhezčí světlo, aby mohly přijít Vánoce? My vám několik takových ukážeme a vezmeme vás na napínavou cestu do vaší vánoční fantazie, na jejímž konci nejsou plastoví sobi ani andělíčci na baterky… ale možná ti opravdoví.