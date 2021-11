Čertovské řádění a vánoční tvoření

Umějí čert, Mikuláš a anděl sportovat? Že nevíte? Tak to přijďte zjistit do profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym: v sobotu 4. 12. 2021 v pražské Galerii Harfa nebo v neděli 5. 12. 2021 v OC Šestka!

Spousta dovádění, zábavy, ale především pohybu čeká na děti do 8 let v profesionálních tělocvičnách Monkey´s Gym, které o víkendu 4. a 5. 12. (vždy od 14 do 18 hodin) navštíví Mikuláš s andělem i čertem. Děti si nimi zasportují a vy už nyní můžete přemýšlet, co o nich budete chtít sdělit do tamní Knihy hříchů! Mikuláš se jich pak na jejich prohřešky i dobré skutky zeptá… Pokud budou mít připravenou básničku nebo písničku, nemají se čeho bát a jistě se dočkají bohaté mikulášské nadílky. Kromě té ovšem na děti letos čeká také vánoční tvoření, a tak bude po celé odpoledne o zábavu postaráno!

Obě odpoledne jsou rozdělena na tři skupiny: od 14:00 do 15:00, od 15:30 do 16:30 a od 17:00 do 18:00. Akce není rozdělena podle věku, můžete si vybrat blok, který vám nejvíce vyhovuje, a před ním nebo po něm si vyrobit pěkný vánoční výrobek: vlastní vánoční ozdobu, přání, jmenovku na dárky nebo řetěz na stromeček...

Místo a termín:

Galerie Harfa: sobota 4. 12. 2021, od 14:00 do 18:00

Monkey´s Gym Šestka: neděle 5. 12. 2021 od 14:00 do 18:00

Tělocvičny Monkey´s Gym bohužel nejsou nafukovací, proto si své místo rezervujte na https://www.monkeysgym.cz/novinky/certovske-radeni-a-vanocni-tvoreni-636.html