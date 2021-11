Dája Šimíčková a Shadde Yadda - swingový koncert

Koncert raných českých swingovek ve stylu písní radostných i bolestných 30. a 40. let. Součástí koncertu je i "malý exkurs" do hudebního (a životního) stylu Československa let 20. i úsměvná připomínka hnutí zvaného "český tramping"

s ukázkou co (a jak) se tehdy zpívalo.

Říkej mi to potichoučku, Dívka k rytmu zrozená, Slunečnice a jiné nezapomenutelné písňové kusy z období raného českého swingu z pera Kamila Běhounka, Václava Pokorného, Alfonse Jindry, Slávy Emanuela Nováčka, Bedřicha Nikodéma, Františka Svojíka, Jiřího Traxlera nebo Jaroslava Ježka zasazené do úsměvného dobového scénáře doplní nezbytné rady Gutha Jarkovského i malá připomínka světových autorů jako Ellington či Gershwin, kteří byli našim českým tvůrcům nekonečnou inspirací, takže i díky nim je tak hezká TA NAŠE SWINGOVKA ČESKÁ.

Dája Šimíčková & Shadde Yadda:

Dája Šimíčková - zpěv

David Fárek - sax

Jiří Kovář - kytara

Jaroslav Šimíček - kontrabas

Program určený pro posluchače neomezeného věku.

Vstupné: 300 Kč / 150 Kč pro seniory (počet vstupenek pro seniory je omezen)

Koncert se koná v Kulturním centru „12“, Pertoldova 10, Praha 4 – Modřany – www.kc12cz

Předprodej: každé úterý a čtvrtek 16:00 – 20:00 hod. na obou pobočkách KC „12“.