Bardzo fajný festival 2021

Bardzo fajný festival zve k ochutnání nových polských filmů – od 25. do 28. listopadu promítne v Biu Oko čtyři nové celovečerní snímky – silné drama 25 let neviny natočené podle skutečného justičního omylu, vizuálně působivé Marjánky o ženském klimakteriu, road movie Nikdy nepláču o ztrátě blízkého a zrychleném dospívání a hudební lahůdku Ikarus o legendárním polském pianistovi. O samotě a péči o umírajícího vypráví krátký animovaný snímek Jsem tady. Ponor do hlubin vážné hudby nabídnou dětem všech věkových kategorií animované videoklipy, po nichž na děti čeká animační dílna s polskou lektorkou Olou.

Doprovodnou součástí festivalu je také workshop pro ženy, který připravuje skupina Praga jest kobietą. Během festivalu na diváky budou už tradičně v kavárně kina čekat tematicky laděné polské delikatesy, vždy hodinu před projekcí a v sobotu 27. listopadu také výběr z českých překladů polských knižních novinek. Při čekání na film si můžete prohlídnout komiksovou výstavu k 100. výročí narození světoznámého spisovatele sci-fi Stanisława Lema Budoucnost v bublinách, kterou připravil Polský institut v Praze. Další informace: www.bardzofajny.cz Facebook: https://www.facebook.com/bardzofajnyfestival